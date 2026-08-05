Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Με Τσιριβέγια και Πελίστρι η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε τις επιλογές του για την αναμέτρηση.

Ο Δανός προπονητής έκανε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα ματς με την Πάκσι για το Conference League, με στόχο οι πράσινοι να έχουν καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο ματς του ΟΑΚΑ.

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Ο Πελίστρι πήρε τη θέση του Ζαρουρί στην πράσινη ενδεκάδα, ο Τσιριβέγια αντικατέστησε τον Τσέριν, ενώ οι Φαν Ντρόνγκελεν και Ραστόντερ, όπως αναμενόταν, πήραν τις θέσεις των Τουμπά και Τετέι.

Να θυμίσουμε ότι ο Τετέι ταλαιπωρείται από ίωση και είναι εκτός αποστολής. Ο Νίστρουπ δεν μπορεί επίσης να υπολογίζει στους Ντέσερς, Παντελίδη, Ίνγκασον και Καλάμπρια.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Καμαρά, Πελίστρι, Αντίνο, Ράστοντερ.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ, Μέγερ, Ίλιεφ.