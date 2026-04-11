Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε νικητήριο γκολ και έδωσε τεράστιο «διπλό» στην Κλαμπ Μπριζ

Με τον Χρήστο Τζόλη να είναι καταλυτικός, σκοράροντας από το σημείο του πέναλτι, η Κλαμπ Μπριζ έκανε την ανατροπή στην έδρα της Σεντ Τρούιντεν (1-2) και έκανε το 2/2 στη βαθμολογία των playoffs του βελγικού πρωταθλήματος (η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ βρίσκεται στο -2 αλλά να έχει ματς λιγότερο).

Ουσιαστικά, η Κλαμπ Μπριζ πέταξε την Σεντ Τρούιντεν εκτός διεκδίκησης του τίτλου στο Βέλγιο, αφού την άφησε χωρίς νίκη μετά από δυο αγωνιστικές στα σχετικά playoffs, με τον Χρήστο Τζόλη να πετυχαίνει στο 80’ το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, από το σημείο του πέναλτι.

Chrístos Tzólis blijft ijzig koel vanop de stip! #STVCLU pic.twitter.com/mHrKzvjbEE — DAZN België (@DAZN_BENL) April 11, 2026

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ίτο στο 22’, όμως η Μπριζ ισοφάρισε στο 48’ με τον Φέτλεσεν και εν συνεχεία πήρε τους τρεις βαθμούς με τον Έλληνα επιθετικό, που έφτασε τα 16 γκολ σε 44 συμμετοχές φέτος, ενώ έχει μοιράσει και 21 ασίστ.