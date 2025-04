Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε ξανά για την Κλαμπ Μπριζ

O Xρήστος Τζόλης πέτυχε το 3ο γκολ της Κλαμπ Μπριζ απέναντι στην Αντβέρπ για τα πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος, με τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ να δείχνει πως είναι ασταμάτητος.

Αυτό μάλιστα είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Χρήστος Τζόλης βρίσκει δίχτυα, καθώς είχε προηγηθεί εκείνο της Μπριζ κόντρα στην Άντερλεχτ (η ομάδα του κέρδισε 2-0).

Trio Jutgla-De Cuyper-Tzolis is echt genot om naar te kijken. Constante rotatie, alle 3 kunnen wel met beide voeten passen of schieten. Zijn goede in kleine ruimtes en brengen gewoon gevaar overal.#ANTCLU



