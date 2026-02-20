Ο Χρήστος Τζόλης τράβηξε το ενδιαφέρον του Ντιέγκο Σιμεόνε στο Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Κλαμπ Μπριζ έφερε ισοπαλία (3-3) με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Βέλγιο, σε ματς για τα playoffs του Champions League, με τον Χρήστο Τζόλη να ισοφαρίζει με γκολ στο φινάλε.

Ο Χρήστος Τζόλης κράτησε έτσι “ζωντανές” τις ελπίδες πρόκρισης της Κλαμπ Μπριζ ενόψει της ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο “Μετροπολιτάνο” και όπως φαίνεται, κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον του προπονητή των “ροχιμπλάνκος”, Ντιέγκο Σιμεόνε.

O Αργεντινός τεχνικός είχε την ευκαιρία να τσεκάρει τον Έλληνα εξτρέμ και θα το κάνει και στη ρεβάνς των δυο ομάδων. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναζητά παίκτες για την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν και ο Χρήστος Τζόλης είναι ένας από αυτούς που αρέσουν στον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Christos Tzolis pasó su examen ante el Atlético de Madrid#AtleticoMadrid #Fichajes https://t.co/YNwOArAhT7 — Esto Es Atleti (@estoesatleti) February 20, 2026

Τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας εξτρέμ μετρά οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 28 συμμετοχές σ’ όλες τις διοργανώσεις.