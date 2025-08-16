Αθλητικά

Ο Χρήστος Ζαφείρης έμεινε εκτός ενδεκάδας στη Σλάβια Πράγας και «φούντωσε» τα σενάρια για τον ΠΑΟΚ

Θετική εξέλιξη για τους Θεσσαλονικείς, που «πιέζουν» για την απόκτησή του
Ο Χρήστος Ζαφείρης
Ο Χρήστος Ζαφείρης πανηγυρίζει με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Χρήστος Ζαφείρης συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ και η απουσία του από την ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας στο παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς στην Τσεχία, ενίσχυσε τις φήμες για τη μετεγγραφή του.

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκινάει σε παιχνίδι της Σλάβιας Πράγας και το γεγονός συνδέεται με την προσπάθεια απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και “πιέζει” τους Τσέχους για τη μετεγγραφή.

Έχοντας συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη, ο “Δικέφαλος του Βορρά” έχει καταθέσει μία πρόταση “μαμούθ” στη Σλάβια Πράγας και περιμένει να… λυγίσει η τσεχική ομάδα και να πει το “ναι” για τη μεγάλη μετεγγραφή του διεθνούς μέσου.

