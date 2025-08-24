Αθλητικά

Ο Χρήστος Ζαφείρης έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας

Ο Ζαφείρης θα γίνει η πιο δαπανηρή μεταγραφή της ιστορίας του ΠΑΟΚ
Ο Χρήστος Ζαφείρης σε αγώνα της Εθνικής ομάδας
Ο Χρήστος Ζαφείρης σε αγώνα της Εθνικής ομάδας / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8/2025), προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα φτάσει στις 15:45 στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα γίνει η πιο δαπανηρή μεταγραφή του ΠΑΟΚ στην ιστορία του, με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, Ιβάν Σαββίδη να δίνει 12 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo