Ο Χρήστος Ζαφείρης έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας

Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8/2025), προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα φτάσει στις 15:45 στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα γίνει η πιο δαπανηρή μεταγραφή του ΠΑΟΚ στην ιστορία του, με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, Ιβάν Σαββίδη να δίνει 12 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.