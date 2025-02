Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λετσίλε Τεμπόγκο έγινε ήρωας σώζοντας ανθρώπους από πλημμύρες στην Μποτσουάνα

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λετσίλε Τεμπόγκο, πρωταθλητής στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους λόγω πλημμύρας στην πόλη Γκαμπορόνε της Μποτσουάνα.

Ο Λετσίλε Τεμπόγκο αποτέλεσε το πρόσωπο της χρονιάς στην Μποτσουάνα για το 2025, καθώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το αστέρι του έλαμψε, καθώς στα 21 του χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα, με τον ίδιο να αποτελεί ήρωα για τους συμπατριώτες του!

Μάλιστα έδειξε πως πέρα από τρομερός αθλητής είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος, καθώς μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στην Γκαμπορόνε, που προκάλεσαν πλημμύρες, ο ίδιος θέλησε να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη, με τον 21χρονο να βοηθά με το Toyota Land Cruiser του, να ξεκολλήσει ένα όχημα, σώζοντας τους επιβαίνοντες.

