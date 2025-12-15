Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ζαφείρης αποχαιρέτησε τη Σλάβια Πράγας με συγκινητικό μήνυμα: «Δημιουργήσαμε μνήμες που θα με συνοδεύουν για πάντα»

Ο Έλληνας μέσος έχει ήδη έρθει στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ
Ο Χρήστος Ζαφείρης πανηγυρίζει με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας
Ο Χρήστος Ζαφείρης πανηγυρίζει με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας/ Photo/Michal Kamaryt (CTK via AP Images)

Ο Χρήστος Ζαφείρης μετά από τρία επιτυχημένα χρόνια στη Σλάβια Πράγας αποχαιρέτησε την τσεχική ομάδα, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία του εκεί και πλέον είναι έτοιμος να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο.

Το μήνυμα του Χρήστου Ζαφείρη με το οποίο αποχαιρέτησε άπαντες στην Σλάβια Πράγας ήταν συγκινητικό και τόνισε ότι δε θα ξεχάσει όσα έζησε με την ομάδα που έκανε τα πρώτα επιτυχημένα βήματα στην καριέρα του.

«Ευχαριστώ, Σλάβια. Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, στο επιτελείο και στους καταπληκτικούς φιλάθλους που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.

Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα με συνοδεύουν για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα και σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον. Ζάφι», ανέφερε ο Ζαφείρης στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
167
109
87
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo