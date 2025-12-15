Ο Ζαφείρης αποχαιρέτησε τη Σλάβια Πράγας με συγκινητικό μήνυμα: «Δημιουργήσαμε μνήμες που θα με συνοδεύουν για πάντα»

Ο Χρήστος Ζαφείρης μετά από τρία επιτυχημένα χρόνια στη Σλάβια Πράγας αποχαιρέτησε την τσεχική ομάδα, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία του εκεί και πλέον είναι έτοιμος να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο.

Το μήνυμα του Χρήστου Ζαφείρη με το οποίο αποχαιρέτησε άπαντες στην Σλάβια Πράγας ήταν συγκινητικό και τόνισε ότι δε θα ξεχάσει όσα έζησε με την ομάδα που έκανε τα πρώτα επιτυχημένα βήματα στην καριέρα του.

«Ευχαριστώ, Σλάβια. Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, στο επιτελείο και στους καταπληκτικούς φιλάθλους που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.

Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα με συνοδεύουν για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα και σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον. Ζάφι», ανέφερε ο Ζαφείρης στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.