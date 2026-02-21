Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026

Η ώρα της επιστροφής του Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους φαίνεται ότι πλησιάζει, αφού εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με την ομοσπονδία της πατρίδας του, για να αναλάβει τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή στην εθνική Γαλλίας.

Μετά το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν έχει εμπλακεί σε αρκετά σενάρια για κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιος φέρεται να συμφώνησε με την εθνική Γαλλίας.

Ο “Ζιζού” έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα των “τρικολόρ” και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα επιστρέψει σε αυτή ως προπονητής, μετά το τέλος του Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Ζιντάν θα διαδεχθεί στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, τον άλλοτε συμπαίκτη του σε αυτή, Ντιντιέ Ντεσάμπ.