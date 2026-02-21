Αθλητικά

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026

Για οριστική συμφωνία κάνει λόγο ο διάσημος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Ζινεντίν Ζιντάν
Ο Ζινεντίν Ζιντάν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού / Loic Venance/Pool Photo via AP

Η ώρα της επιστροφής του Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους φαίνεται ότι πλησιάζει, αφού εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με την ομοσπονδία της πατρίδας του, για να αναλάβει τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή στην εθνική Γαλλίας.

Μετά το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν έχει εμπλακεί σε αρκετά σενάρια για κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιος φέρεται να συμφώνησε με την εθνική Γαλλίας.

Ο “Ζιζού” έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα των “τρικολόρ” και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα επιστρέψει σε αυτή ως προπονητής, μετά το τέλος του Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Ζιντάν θα διαδεχθεί στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, τον άλλοτε συμπαίκτη του σε αυτή, Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
329
181
173
147
134
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo