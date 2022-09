Ο Ζινεντίν Ζιντάν βρίσκεται μακριά από τους πάγκους, ωστόσο τράβηξε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έγινε viral, καθώς κυκλοφόρησε στα social media ένα βίντε που τον δείχνει να κάνει ιππασία και να πέφτει από το άλογο.

Ο Γάλλος απόλαυσε, πάντως, τη στιγμή, αφού έκανε κωλοτούμπα και σηκώθηκε απευθείας με ένα χαμόγελο στα χείλη.

Δείτε το βίντεο:

This video of Zidane falling off a horse lives in my head rent free. This man controls his falls like he used to control the balls. pic.twitter.com/A3IgnYRGa1