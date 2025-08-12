Αθλητικά

Εξαιρετικός και με τη σανίδα στη θάλασσα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκανε σερφ στο Μπαλί

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση, αλλά συνεχίζει να αθλείται και στις διακοπές του, αφού σε ένα νέο video, φαίνεται  ότι το… έριξε στο σερφ στο Μπαλί.

Έχοντας αναλάβει πλέον το ρόλο του γενικού αρχηγού στη Μίλαν, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, περιμένει την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Ιταλία, όπου και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο Μπαλί, όπου έδειξε τις ικανότητές του και στο σερφ.

Ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου, εντοπίστηκε να “δαμάζει τα κύματα” με εντυπωσιακό τρόπο και το σχετικό video δεν άργησε να γίνει viral, με την ισπανική Marca να σχολιάζει σχετικά: “Αυτός ο τύπος τα κάνει όλα σωστά;”

 
 
 
 
 
Ο Ζλάταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2023.

Αθλητικά
