Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποφάσισε να απαντήσει στα σενάρια το μέλλον του, με ένα… ιδιαίτερο video μέσα από το γήπεδο, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν δεν ήταν διαθέσιμος στα τελευταία ματς της ομάδας του και έχει χάσει φέτος αρκετούς αγώνες, ενώ βρίσκεται πια στο 40ο έτος της ηλικίας του.

Ως εκ τούτου υπήρξαν νέα δημοσιεύματα για πιθανή απόσυρσή του από την ενεργό δράση, με τον ίδιο να απαντά με ένα video από την προπόνηση, γράφοντας: «Εγώ θα αποφασίσω πότε θα σταματήσω, όπως αποφάσισα πότε θα σε χτυπήσω με την κίτρινη μπάλα». Και φυσικά, με την κίτρινη μπάλα χτυπά την κάμερα.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W