Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανακοινώθηκε από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος τεχνικός επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από 21 χρόνια για να αναλάβει το τιμόνι των Αετών της Λισαβόνας.

Να σημειωθεί ότι η Μπενφίκα ήταν η ομάδα με την οποία ο Μουρίνιο έκανε ντεμπούτο στους πάγκους τον Σεπτέμβριο του 2000! Τότε, η συνεργασία τους είχε κρατήσει για λίγους μήνες.

Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Μετά την αποχώρηση του Μπρούνο Λαζ, οι Πορτογάλοι κινήθηκαν γρήγορα και ανακοίνωσαν τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε.