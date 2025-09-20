Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε ντεμπούτο στην Μπενφίκα και ο Βαγγέλης Παυλίδης «έλαμψε» στην «τριάρα» επί της Άβες

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην Μπενφίκα και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να οδηγεί την ομάδα σε νίκη μέσα στην έδρα της Άβες με 3-0, για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βοήθησε τα μέγιστα για να έρθει αυτή η νίκη, έχοντα την ασίστ στο 0-1 του Σουντάκοφ, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Έλληνας επιθετικός -ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90έπτο- βρήκε δίχτυα στο 59′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισε έντονα το τρίτο από τα τέρματα της νέας του ομάδας, στο 64′.

José Mourinho celebrating the goal on his debut gamepic.twitter.com/yoXSWH8rym — IM(@Iconic_Mourinho) September 20, 2025

Μόλις ο Ιβάνοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 0-3, ο “special one” ξέσπασε και κλώτσησε ένα μπουκάλι που βρέθηκε μπροστά του!