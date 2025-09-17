Ο Ζοσέ Μουρίνιο μια ανάσα από την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη

Η αποχώρηση του Μπρούνο Λαζ μετά τη σοκαριστική ήττα της Μπενφίκα από την Καραμπάγκ (2-3) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, φαίνεται πως… στέλνει τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα, θεωρεί τον Ζοσέ Μουρίνιο τον ιδανικό άνθρωπο για να αναλάβει και επιθυμεί να τον έχει στον πάγκο ήδη το Σάββατο (20.09.2025), στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Βίλα Ντας Άβες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, η Μπενφίκα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ζοσέ Μουρίνιο, προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη ύστερα από 25 χρόνια και μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Φενέρμπαχτσε.

Το γεγονός ότι στο επιτελείο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Μάριο Μπράνκο, με τον οποίο συνεργάστηκε στη Φενερμπαχτσέ, θεωρείται επίσης καθοριστικό στη διαπραγμάτευση.