Ο Ζοσέ Μουρίνιο τα έβαλε με μια μύγα, στη συνέντευξη Τύπου της Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο έχασε με 2-1 στο «De Kuip» του Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ, σε ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με γκολ στο 90+1.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε αρκετά πράγματα να σχολιάσει στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. Η… κόντρα του με μια μύγα -όμως- ήταν αυτή που κατάφερε να τον κάνει viral στα social media.

Τη στιγμή των δηλώσεών του, μια μύγα προσγειώθηκε ακριβώς μπροστά στον 62χρονο Πορτογάλο τεχνικό και πάνω στο μικρόφωνο που βρισκόταν στο σημείο.

Jose Mourinho removed the fly at a single move at a press conference. pic.twitter.com/V1zuUUSphY — 1880 News (@1880News) August 6, 2025

Αφού συγκεντρώθηκε σαν τον «Μιγιάγκι», ο Ζοσέ Μουρίνιο προσπάθησε να χτυπήσει τη μύγα με το δάχτυλό του, αφήνοντας στη συνέχεια ένα χαμόγελο ικανοποίησης, μιας και κατάφερε να την διώξει.