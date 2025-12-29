Ο Ζοσέ Μουρίνιο τα έχωσε στους διαιτητές: «Για εμένα κερδίσαμε 3-2»

Η Μπενφίκα έχασε ακόμα δύο βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία, μένοντας στο 2-2 με την Μπράγκα, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε την ευκαιρία να πετύχει το 44ο γκολ του με την Μπενφίκα μέσα στο 2025 και να ξεπεράσει τον θρυλικό Εουσέμπιο και η ομάδα του έμεινε στο 2-2 με την Μπράγκα. . Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ήταν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά ούτε και από τον τρόπο που σφύριξαν τον αγώνα οι διαιτητές.

«Σπουδαία νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε ένα σύντομο διάστημα όπου ήμασταν ανώτεροι και σκοράραμε από στημένη φάση. Αλλά η Μπράγκα ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Μπράγκα, μόνο Μπενφίκα. Οι παίκτες ανέλαβαν την ευθύνη, γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 3-2. Εξαιρετικό αποτέλεσμα για εμάς, με όλο τον σεβασμό στην Μπράγκα.

Mourinho admite que encontro com o SC Braga foi «difícil» de ajuizar e também associa golo anulado ao Benfica ao VAR, que era Tiago Martins. #Mourinho #Benfica pic.twitter.com/p0j4mATEZX — A BOLA (@abolapt) December 28, 2025

Κερδίσαμε 3-2, είδα το τρίτο μας γκολ από τον πάγκο, με την αμφιβολία για την απόσταση, αλλά ενώ ήμουν ακόμα στον πάγκο το είδα ξανά και ξανά, πιθανώς στην ίδια οθόνη που παρακολουθούσε το VAR, ένα καθαρό γκολ. Κερδίσαμε, μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε, κερδίσαμε, κερδίσαμε».

Όπως γίνεται αντιληπτό, για τον Ζοσέ Μουρίνιο η Μπενφίκα κέρδισε, θυμίζοντας με τις δηλώσεις του τον…. Ραζβάν Λουτσέσκου.