Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επιβίωσε στη σκληρή μάχη με τον Γιανίκ Σίνερ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο Γερμανός τενίστας νίκησε με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 7-6) τον νεαρό Ιταλό και θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά, εφόσον ο Έλληνας τενίστας ξεπεράσει το εμπόδιο του Σβάρτσμαν.

Ο Ζβέρεφ τα χρειάστηκε κόντρα στον Σίνερ, ωστόσο κατάφερε να δείξει χαρακτήρα και να επικρατήσει με ανατροπή του Ιταλού τενίστα, ο οποίος έφτασε τον Γερμανό στα όρια του.

Η πρόκριση κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Γερμανός επικράτησε 7-5.

A Monte-Carlo THRILLER 🍿@AlexZverev comes from behind to defeat Sinner 5-7 6-3 7-6(5) and reach his second career #RolexMCMasters semi-final after 2018! pic.twitter.com/w32ypiLbzB