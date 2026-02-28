ΟΑΚΑ: Εντυπωσιακά πλάνα με drone από την ανακαίνιση του Ολυμπιακού σταδίου

Το ΟΑΚΑ τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η ομάδα Up Stories εξασφάλισε άδεια από τη διοίκηση του Ολυμπιακού σταδίου για την καταγραφή εντυπωσιακών πλάνων από τις εργασίες.

44 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΟΑΚΑ και 22 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 γίνεται ανακαίνιση της εγκατάστασης με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 155 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Αθλητισμού, το Υπερταμείο και την Περιφέρεια Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλάνο είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι τον Ιούνιο με την εικόνα του ΟΑΚΑ να αναμένονται εντυπωσιακές. Οι εργασίες αναβάθμισης έχουν να κάνουν με δομικές ενισχύσεις, εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμό κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Να θυμίσουμε ότι λόγω της εξέλιξης των εργασιών το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο (12/03/26).