ΟΑΚΑ: Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των κατασκευών του Καλατράβα – Οι εναερίτες, ο καθαρισμός και η καινοτομία με τεχνολογία λέιζερ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στις μεταλλικές αρχιτεκτονικές κατασκευές του Σαντιάγκο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, ένα έργο τεχνικά απαιτητικό και μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αποκατάσταση των κατασκευών του Santiago Calatrava αποτελεί για εμάς όχι μόνο ένα τεχνικό εγχείρημα αλλά και μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του ΟΑΚΑ και του ελληνικού αθλητισμού. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και με την αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, διασφαλίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις μας θα παραμείνουν ασφαλείς, λειτουργικές και εμβληματικές για τις επόμενες γενιές».

Οι παρεμβάσεις στις μεταλλικές αρχιτεκτονικές κατασκευές του Σαντιάγκο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ περιλαμβάνουν:

– Αποσυναρμολόγηση μεταλλικών τμημάτων από εναερίτες τεχνικούς με χρήση εξειδικευμένων μέσων πρόσβασης και προστασίας.

– Μεταφορά και καθαρισμό των στοιχείων με υδροβολή και αμμοβολή, για την πλήρη απομάκρυνση παλαιών επιστρώσεων και σκουριάς.

– Λεπτομερή έλεγχο για τον εντοπισμό φθορών ή τοπικών διαβρώσεων και άμεση αποκατάσταση.

– Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος και τριών διαδοχικών στρώσεων βαφής, με αυστηρά καθορισμένο πάχος επιστρώσεων.

– Χρήση τεχνολογίας λέιζερ υψηλής ακρίβειας στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, για την απομάκρυνση σκουριάς και την προστασία ευπαθών σημείων της οροφής.

– Η συνδυαστική χρήση προηγμένων μεθόδων και η υψηλή τεχνική εξειδίκευση καθιστούν το έργο πρότυπο διεθνώς, εξασφαλίζοντας ότι οι εμβληματικές κατασκευές του ΟΑΚΑ θα συνεχίσουν να κοσμούν και να προστατεύουν τον χώρο για τις επόμενες δεκαετίες.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στις μεταλλικές αρχιτεκτονικές κατασκευές του Santiago Calatrava στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αποτελώντας ένα τεχνικά απαιτητικό και παγκοσμίως μοναδικό έργο. Στις εμβληματικές κατασκευές, όπως το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, οι πύλες εισόδου στην οδό Κύμης και στον σταθμό Ειρήνης, καθώς και στην Αγορά, πραγματοποιούνται εργασίες μεγάλης κλίμακας που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, υψηλή εξειδίκευση και αυστηρή τήρηση των προτύπων ασφαλείας.

Οι εναερίτες τεχνικοί, εξοπλισμένοι με ειδικά μέσα πρόσβασης και προστασίας, προχωρούν σε αποσυναρμολόγηση των μεταλλικών τεμαχίων. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου ακολουθείται διαδικασία καθαρισμού πολλαπλών σταδίων: αρχικά εφαρμόζεται υδροβολή και αμμοβολή με στόχο την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων παλαιάς βαφής και της επιφανειακής σκουριάς. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος ώστε να εντοπιστούν φθορές ή τοπικές διαβρώσεις, οι οποίες αποκαθίστανται πριν την εφαρμογή νέων επικαλύψεων.

Η βαφή γίνεται με ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα, που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε οξειδωτικές συνθήκες και παρατείνει τον κύκλο ζωής του μετάλλου. Ακολουθούν τρεις διαδοχικές στρώσεις χρώματος με αυστηρά καθορισμένο πάχος επιστρώσεων, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη προστασία και να πληρούνται τα διεθνή πρότυπα αντοχής σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, η διαδικασία είναι ακόμη πιο καινοτόμα: χρησιμοποιείται τεχνολογία λέιζερ υψηλής ακρίβειας για την απομάκρυνση της σκουριάς και την τοπική αποκατάσταση ευπαθών σημείων της οροφής. Η τεχνική αυτή ελαχιστοποιεί τη μηχανική καταπόνηση του μετάλλου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εξαιρετική καθαρότητα επιφανειών και αυξημένη διάρκεια ζωής των νέων επιστρώσεων.

Η συνδυαστική χρήση υδροβολής, αμμοβολής, αντισκωριακών επικαλύψεων και λέιζερ καθιστά το έργο μοναδικό διεθνώς, τόσο για το εύρος των εφαρμοζόμενων μεθόδων όσο και για το επίπεδο εξειδίκευσης που απαιτείται. Η αποκατάσταση των κατασκευών του Calatrava δεν αποτελεί απλώς μια εργασία συντήρησης, αλλά ένα τεχνικό και επιστημονικό εγχείρημα που ενώνει την αρχιτεκτονική αισθητική με την τεχνολογική καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα εμβληματικά έργα θα συνεχίσουν να κοσμούν και να προστατεύουν τον χώρο για τις επόμενες δεκαετίες.

Συνεχίζουμε… »