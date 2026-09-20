Αθλητικά

Οδηγοί του NASCAR πιάστηκαν στα χέρια μετά από τη σύγκρουσή τους στην πίστα

Σε ρινγκ μετέτρεψαν οι Μπλέινι και Χόσεβαρ την πίστα του NASCAR, καθώς έλυσαν το τρακάρισμά τους με μπουνιές
Χόσεβαρ και Μπλέινι
Χόσεβαρ και Μπλέινι μαλώνουν στο NASCAR
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Οι οδηγοι Ράιαν Μπλέινι και Κάρσον Χόσεβαρ μποιρεί να ανέβηκαν στο βάθρο στον αγώνα του Μπρίστολ στο NASCAR, είχαν όμως μία αψιμαχία στα πιτς λόγω της σύγκρουσής τους.

Η ένταση ξέφυγε από τα επιτρεπόμενα όρια στον αγώνα του Μπρίστολ των ΗΠΑ, καθώς οι Μπλέινι και Χόσεβαρ πιάστηκαν στα χέρια, μετά τη μονομαχία που είχαν εντός της πίστας για τη δεύτερη θέση του αγώνα στο NASCAR.

Ο Χόσεβαρ προσπάθησε να περάσει τον Μπλέινι, όμως το έκανε με υπερβάλοντα ζήλο και οι δύο είχαν επαφή, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου για να χάσει τη θέση του.

Όταν οι δύο επέστρεψαν στα πιτς ο Μπλέινι πλησίασε τον Χόσεβαρ, ο οποίος με το που ένιωσε την επαφή από τον πρώτο επιτέθηκε με μπουνιές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από τα όρια.

Μέχρι να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι η πίστα μετατράπηκε σε ρινγκ, όμως ευτυχώς κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο οδηγούς, που δεδομένα θα τιμωρηθούν.

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Αθλητικά
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