Οδηγός τράκαρε με τον Ελ Κααμπί και έβγαλε selfie μαζί του

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δέχεται απίστευτη αγάπη από τους φίλους του Ολυμπιακού και έζησε μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Ο Μαροκινός τράκαρε με μία οδηγό και μετά το ατυχές συμβάν έβγαλαν selfie μπροστά από τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου που τράκαρε με το όχημα του Ελ Κααμπί δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του και σε ανάρτηση που έκανε έσπευσε να τονίσει πόσο ευγενικός και άψογος ήταν ο Μαροκινός, μετά το συμβάν, που έγινε με δική του υπαιτιότητα, σύμφωνα με την ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα της οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο με τον Μαροκινό

«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά.

Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!! Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!»