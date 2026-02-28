ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0: Νίκη με σόου Φούντα για τους Κρητικούς στη Super League

Ο ΟΦΗ έφθασε άνετα στη νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Ταξιάρχη Φούντα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα για τους Κρητικούς.

Με δύο δικά του γκολ στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, ο Ταξιάρχης Φούντας έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς και χάρισε στον ΟΦΗ ένα σημαντικό “τρίποντο” κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, το οποίο και φέρνει την ομάδα του Χρήστου Κόντη στην 6η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο Έλληνας εξτρέμ άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα σε κόντρα επίθεση των Κρητικών μόλις στο 3ο λεπτό του ματς και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του τέσσερα λεπτά αργότερα, με ιδανικό πλασέ από κοντά.

Ο ΟΦΗ βρήκε ένα τρίτο γκολ με υπέροχη ενέργεια του Σαλσέδο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έτσι έφθασε σε μία επιβλητική νίκη επί της ΑΕΛ Novibet, η οποία και προερχόταν από ισοπαλίες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ έφθασε έτσι τους 28 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παρέμειναν στους 21 βαθμούς και τη 12η θέση της βαθμολογίας.