ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πήρε άνετη πρόκριση στο Παγκρήτιο και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πανηγύρισε για δεύτερη σερί χρονιά ο ΟΦΗ, που επικράτησε εντός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Οι Αρκάδες αγωνίστηκαν σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Γιαμπλόνσκι στο 40′, ενώ στο φινάλε του ματς έχασαν με τραυματισμό τον νεαρό τερματοφύλακα, Αγγελίδη. Οι Κρητικοί θα παίξουν στην έδρα της ΑΕΚ -σε μονό ματς- για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, την προσεχή Τετάρτη (14.01.2026, 17:00, newsit.gr).

Το ματς είχε καλό ρυθμό από τα πρώτα του λεπτά. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να έχει την κατοχή την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να προκαλέσει προβλήματα στα αντίπαλα καρέ. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν απειλήθηκε, ήταν πιο δραστήριος στο πρώτο 20λεπτο του ματς και μάλιστα ήταν αυτός που “άγγιξε” το γκολ. Από εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά στο 9′, ο Σίπτσιτς έκανε τελείωμα με τη μία δεύτερο δοκάρι, με τον Γκονζάλεθ να διώχνει πάνω στη γραμμή την μπάλα που κατευθυνόταν στα δίχτυα του Χριστογεώργου!

Ο ΟΦΗ κέρδισε σιγά σιγά μέτρα στον αγωνιστικό και πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το σκορ και απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα εντός αγωνιστικού χώρου. Από δυνατή εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ στο 36′ -με πολλά φάλτσα- ο Αγγελίδης δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας λόγω και του ανέμου και αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης για το 1-0. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Γιαμπλόνσκι σταμάτησε υποσχόμενη επίθεση των γηπεδούχων με φάουλ στον Νους και ο διαιτητής Παπαδόπουλος του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη και τον έστειλε στα αποδυτήρια, αφήνοντας τους Αρκάδες με δέκα παίκτες.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ να χάνει τεράστια ευκαιρία για νέο γκολ στο 44′. Από σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη, ο Σενγκέλια πήρε την κεφαλιά στα όρια της μικρής περιοχής, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, ο Αστέρας Τριπολης μπήκε επιθετικά στο δεύτερο μέρος και προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 50′ ο Χατζηθεοδωρίδης έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Καστάνιο!

Πέντε λεπτά μετά, ο Ισέκα έφυγε στην κόντρα με τον Σίπσιτς να τον ακολουθεί και να του κάνει τάκλιν εντός μεγάλης περιοχής. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος είπε “παίζετε” αλλά μετά από λίγο το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση και έδωσε πέναλτι. Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-0 για τον ΟΦΗ.

Το ματς και η πρόκριση πήγε έτσι προς την πλευρά του ΟΦΗ, με τον Αστέρα Τρίπολης να δέχεται ένα ακόμα “χτύπημα” στο 78′. Στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, ο τερματοφύλακας Αγγελίδης τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο νεαρός τερματοφύλακας έβαλε τα κλάματα και αποχώρησε με φορείο, ενώ ο Αλάγκμπε φόρεσε τα γάντια του, αφού οι Αρκάδες είχαν συμπληρώσει τις αλλαγές τους (ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες).

Το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου