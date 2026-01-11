ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0: «Σάρωσαν» οι Κρητικοί με «καρέ» του Νους στη Super League

Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και έφθασε σε μία επιβλητική νίκη με 4-0 στη 16η αγωνιστική της Super League, χάρη σε ένα προσωπικό σόου του Τιάγκο Νους.

Μετά τη νίκη του με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΟΦΗ επικράτησε ξανά των Αρκάδων και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία, αφού κατάφερε να “καθαρίσει” από νωρίς το πρώτο ματς των δύο ομάδων στη Super League για το 2026.

Ένα πέναλτι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, επέτρεψε στους Κρητικούς να ανοίξουν το σκορ με τον Τιάγκο Νους, για να ακολουθήσει μία… παράσταση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του. Στο 44′ με σουτ μέσα από την περιοχή εδραίωσε την υπεροχή της ομάδας του, για να πετύχει δύο ακόμη τέρματα μετά την αποβολή του Τσίκο για τον Αστέρα Τρίπολης στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Νους έκανε έτσι πρώτο “καρέ” στην καριέρα του με τον ΟΦΗ και “υπέγραψε” την 5η νίκη της ομάδας του στη Super League, επιτρέποντάς της να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις. Χαμηλά έμειναν από την πλευρά τους οι Αρκάδες, με τη δεύτερη σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις στο ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (63′ Χριστόπουλος), Γκονθάλεθ (73′ Μαρινάκης), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (73′ Καραχάλιος), Χατζηθεοδωρίδης, Σενγκέλια (62′ Ισέκα), Νους (81′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Φερνάντες, Τριανταφυλλόπουλος (46′ Ιβάνοφ), Σίπτσιτς, Πομόνης (46′ Σιλά), Μπαρτόλο (70′ Τζανδάρης), Μούμο, Αλάγκμπε (46′ Τσίκο), Κετού, Κάλτσας, Μακέντα (70′ Οκό)