ΟΦΗ: Έφυγαν 6.000 εισιτήρια για το Betsson Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ κοντεύει να εξαντλήσει τα εισιτήρια που του δόθηκαν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για το Betsson Super Cup.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το Betsson Super Cup, με τους Κρητικούς να ονειρεύονται την κατάκτηση του τίτλου.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει δώσει περίπου 6.000 εισιτήρια, τα οποία έχουν εξαντληθεί στις θύρες 12, 14, 15 και 19.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ομάδα έχουν παραχωρηθεί περίπου 8.300 εισιτήρια.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζουμε στην ημέρα του αγώνα, δηλαδή το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.