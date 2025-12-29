Αθλητικά

ΟΦΗ: Έφυγαν 6.000 εισιτήρια για το Betsson Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό

Σε κάθε ομάδα έχουν παραχωρηθεί περίπου 8.300 εισιτήρια
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ κοντεύει να εξαντλήσει τα εισιτήρια που του δόθηκαν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για το Betsson Super Cup.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το Betsson Super Cup, με τους Κρητικούς να ονειρεύονται την κατάκτηση του τίτλου.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει δώσει περίπου 6.000 εισιτήρια, τα οποία έχουν εξαντληθεί στις θύρες 12, 14, 15 και 19.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ομάδα έχουν παραχωρηθεί περίπου 8.300 εισιτήρια.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζουμε στην ημέρα του αγώνα, δηλαδή το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
150
121
121
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo