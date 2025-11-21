ΟΦΗ για τα 100 χρόνια: «Ένας ασπρόμαυρος μήνας σεβασμού στην ιστορία μας»

Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν το Δεκέμβριο σχετικά με τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας τους.

Η περίοδος εορτασμού των 100 χρόνων του ΟΦΗ θα ξεκινήσει το Σάββατο (22/11/25) σε μία εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου θα βρεθούν και θα βραβευθούν πολλά σημαντικά πρόσωπα του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί θα ανακοινωθούν και λεπτομερώς όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ. Η ομάδα θα συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής στις 10 Δεκμεβρίου του 2025, αλλά η μέρα που θα κορυφωθούν οι εορτασμοί θα είναι στις 3 Ιανουαρίου, στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας ΟΦΗ! Ένας αιώνας τιμής και υπερηφάνειας για την κορυφαία ομάδα της ελληνικής Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας! Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, αφού στις 10 Δεκεμβρίου 1925, κατατέθηκε επίσημα στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η αίτηση για την ίδρυση της ομάδας που εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη και όλους τους Κρητικούς.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Νοεμβρίου 1925, πάρθηκε η οριστική απόφαση. Συστάθηκε το πρώτο, άτυπο, Δ.Σ. με τους νέους της πόλης του Ηρακλείου να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ο Μηνάς Κυρλής ως πρόεδρος, ο Αναστάσιος Μαυρουδής, ο Νίκος Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος Μιστιλλόγολου, ο Χρήστος Τρικουράκης, ο Θεοδόσιος Καρούσος και ο κ. Σφακιανάκης ήταν αυτοί που υπέγραψαν την αίτηση ίδρυσης του ΟΦΗ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ακριβώς 100 χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου 2025, η ομάδα μας τιμά την ιστορία της και ανακοινώνει μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τις 3 Ιανουαρίου 2026, στον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο!

Η εφαλτήρια εορταστική εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 22/11, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, εκεί όπου θα δώσει το «παρών» και θα βραβευθεί η ζωντανή ιστορία του ΟΦΗ. Ποδοσφαιριστές που τίμησαν την ασπρόμαυρη φανέλα, ιστορικοί παράγοντες, εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών του ΟΦΗ, οι ποδοσφαιριστές μαζί με το τεχνικό επιτελείο της 100ης σεζόν ιστορίας του Ομίλου, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν όλες οι εορταστικές δράσεις που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο, μήνα ίδρυσης της ομάδας μας.

Την εκδήλωση της 22ας Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ, καθώς και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 20:30 από το ERTSPORTS 1 (ERTFLIX) και στις 22:30 από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ».