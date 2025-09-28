ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Εντυπωσιακή επιστροφή στις νίκες για την αθηναϊκή ομάδα στη Super League με τρομερό Τεττέη

Ο ΟΦΗ δεν έκανε καλό “ποδαρικό” στο Παγκρήτιο, με την Κηφισιά να παίρνει το “διπλό” (1-3). Κακός ο αγωνιστικός χώρος του Σταδίου. Τρίτη σερί ήττα για του Κρητικούς στη Super League. Γκολ και ασίστ ο Ανδρέας Τεττέη. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Λέτο.

Στον πρώτο του αγώνα στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ δεν είχε καλή εικόνα, προβληματίζοντας πολύ με την ανάπτυξή του στον κακό αγωνιστικό χώρο του Σταδίου, στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Η Κηφισιά ήταν αυτή που είχε δυο σημαντικές ευκαιρίες, πριν ανοίξει το σκορ. Στο 14′ ο Χριστογεώργος “έβγαλε” δύσκολα το σουτ του Σιμόρ, ενώ έξι λεπτά μετά ο Έλληνας πορτιέρε έδιωξε το διαγώνιο σουτ του Πόμπο.

Η Κηφισιά συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι και στο 39′ έφτασε στο 0-1, δείχνοντας ότι οι αντεπιθέσεις είναι ένα από τα μεγάλα της φετινά “όπλα”. Σε μια από αυτές, ο Τεττέη έμεινε όρθιος, πάσαρε στον Αντόνισε, αυτός έδωσε στον Παντελίδη, που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε τον Χριστογεώργο με ψύχραιμο πλασέ.

Τρία λεπτά μετά, άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα, με τον ΟΦΗ να μένει με δέκα παίκτες. Υπήρξε κοκορομαχία του Αντονίσε με τον Αποστολάκη, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη ο Σενγκέλια. Ο τελευταίος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Από τα ριπλέι φάνηκε να τραβάει τα μαλλιά του αντιπάλου του!

Παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα, ο ΟΦΗ έπαιξε ανοικτά στο δεύτερο μέρος και στο 58′ ζήτησε την αποβολή του Παντελίδη. Ο σκόρερ της Κηφισιάς βρήκε άσχημα με τις τάπες του τον Σαλσέδο, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να τον αποβάλλει! Το VAR όμως κάλεσε τον Έλληνα ρέφερι να δει τη φάση, γεγονός που έφερε αλλαγή του χρώματος της κάρτας (έγινε κίτρινη).

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και στο 68′ έφτασε στο 1-1. Μετά από μία ακόμα ατομική ενέργεια του Νους, ο Νέιρα σούταρε από μακριά, ο Ξενόπουλος έκανε την επέμβαση, ο Ανδρούτσος -από “νόμιμη” θέση πήρε το… ριμπάουντ και πλάσαρε, ισοφαρίζοντας για τους γηπεδούχους!

Η Κηφισιά “ξύπνησε” ξαφνικά, έπαιξε και πάλι επιθετικά και στο 77′ έφτασε στο 1-2. Μετά από πολύ όμορφη μπαλιά του Αντόνισε, ο Τετέι νίκησε τον Χριστογεώργο με τελείωμα στην κίνηση. η νίκη των φιλοξενουμένων “κλείδωσε” στο 90+4′. στη Ο Τεττέι βρήκε στην αντεπίθεση, έμεινε όρθιος στο μαρκάρισμα του Νέιρα, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Πόμπο, που σε κενό τέρμα έγραψε το 3-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (57’ Λέουις), Καραχάλιος (79’ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (57’ Νέιρα), Σενγκέλια (αποβλήθηκε στο 43’), Νους, Σαλσέδο (79’ Ρακονιατς)

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης (71’ Λαρουσί), Ντίας (65’ Έμπο), Πέρεθ (85’ Αμανί), Παντελίδης (65’ Ζέρσον Σόουζα), Πόμπο, Αντονίσε (85’ Μποτία), Τεττέη