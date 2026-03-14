ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Πανό από τους οπαδούς των Κρητικών για τη δολοφονία στην Καλαμαριά

«Καλό παράδεισο» ευχήθηκαν οι φίλοι του ΟΦΗ στον 20χρονο δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ
Το πανό των οπαδών του ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 25η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί των Κρητικών ανάρτησαν πανό με… μαντινάδα για τον φίλο του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ θέλησαν να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης για τον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ και το έκαναν με το δικό τους τρόπο, αφού το σχετικό πανό τους είχε μία μικρή μαντινάδα.

“Για μια φανέλα ασπρόμαυρη άναψε το σκοτάδι. Και ένα παιδί του ΠΑΟΚ, μας έμεινε σημάδι. Καλό παράδεισο”, έγραψαν χαρακτηριστικά στο πανό, οι φίλοι των Κρητικών στο Παγκρήτιο.

