ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος για το «τριφύλλι» στο Ηράκλειο

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστικής της Super League (22/02/26, 16:00 Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και αναμένεται μεγάλη μάχη στο Παγκρήτιο με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη το τρίποντο.

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έχουν δώσει ακόμα το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, που οι πράσινοι είχαν ζητήσει να αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οπότε θα είναι οι πρώτοι φορά που θα τεθούν αντιμέτωποι τη φετινή σεζόν.

Πολλές απουσίες συνεχίζει να έχει ο Παναθηναϊκός, αφού οι Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια και Κώτσιρας δεν είναι διαθέσιμοι για τον Μπενίτεθ και θα κληθεί να κάνει ξανά αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα ή ακόμα και στο σύστημα που θα παρατάξει το «τριφύλλι».

Λόγω έλλειψης κεντρικών αμυντικών είναι πιθανό να αφήσει την τριάδα στα στόπερ και να επιστρέψει στη δυάδα με τους Ίνγκασον και Γεντβάι να είναι οι επικρατέστεροι να ξεκινήσουν. Αν ο Ισπανός κρατήσει την τριάδα, ο Κάτρης θα χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει για τον ΟΦΗ στους Γκονζάλεθ, Καραχάλιο και Νέιρα. Ο Σενγκέλια επιστρέφει για τους Κρητικούς.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην πέμπτη θέση της Super League με 33 βαθμούς και κυνηγάει τον Λεβαδειακό που είναι τέταρτος με 39, ενώ ο ΟΦΗ είναι όγδοος με 25 και θέλει να πάρει απόσταση από τον Ατρόμητο που καραδοκεί να του «φάει» τη θέση στα πλέι οφ 5-8.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Κατσικογιάννης με VAR τον Ματσούκα.