Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών το ματς στο Παγκρήτιο για τη Super League

Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής από το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών των Κρητικών
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Χωρίς φιλάθλου στις εξέδρες του Παγκρητίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό (22.02.2026, 16:00) για την 22η αγωνιστική της Super League.

Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η τιμωρία της διεξαγωγής του αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Έτσι, οι Κρητικοί θα υποδεχθούν τον παναθηναϊκό, χωρίς οπαδούς στις εξέδρες.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφορούσε αίτημα προσωρινής διαταγής σε επίπεδο διοικητικού δικαστηρίου και δεν συνοδεύτηκε από αιτιολογικό σκεπτικό, παρά μόνο από την ανακοίνωση της τελικής κρίσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo