ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών το ματς στο Παγκρήτιο για τη Super League

Χωρίς φιλάθλου στις εξέδρες του Παγκρητίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό (22.02.2026, 16:00) για την 22η αγωνιστική της Super League.

Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η τιμωρία της διεξαγωγής του αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Έτσι, οι Κρητικοί θα υποδεχθούν τον παναθηναϊκό, χωρίς οπαδούς στις εξέδρες.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφορούσε αίτημα προσωρινής διαταγής σε επίπεδο διοικητικού δικαστηρίου και δεν συνοδεύτηκε από αιτιολογικό σκεπτικό, παρά μόνο από την ανακοίνωση της τελικής κρίσης.