ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: «Περίπατος» για τους Κρητικούς, «βύθισαν» τους Σερραίους στη βαθμολογία της Super League

Ο ΟΦΗ έκανε… περίπατο κόντρα στον Πανσερραϊκό στη 14η αγωνιστική της Super League και έφθασε άνετα στη νίκη με 3-0, αφήνοντας την ομάδα των Σερρών στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Με τον Πανσερραϊκό να σπαταλάει τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα, με άστοχο χτύπημα πέναλτι του Μάρα, ο ΟΦΗ κατάφερε να “κυριαρχήσει” στη συνέχεια του αγώνα και να “καθαρίσει” το ματς της Super League από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Σαλσίδο άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, για να… παραδοθούν οι φιλοξενούμενοι στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο ΟΦΗ βρήκε δύο γκολ μετά το 45′, με τον Φούντα και τον Σαλσίδο, σε ένα τραγικό φινάλε για τους Σερραίους, που τους έριξε στο… καναβάτσο πριν την ανάπαυλα.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στη συνέχεια, με τον ΟΦΗ να ελέγχει το ρυθμό και να μην απειλείται ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς, για να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση στη Super League. Οι Κρητικοί απομακρύνθηκαν έτσι από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, την ώρα που ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός του πρωταθλήματος, με μόλις 5 βαθμούς.