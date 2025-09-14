ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2: Δύσκολη νίκη και 3/3 στην Super League για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1 τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παρότι προηγήθηκε και έλεγχε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του, είδε τους Κρητικούς να μειώνουν και να πιέζουν για την ισοφάριση, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Με αυτό τον τρόπο οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 3/3 και έφτασαν ΑΕΚ και Ολυμπιακού στους εννέα βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει ένα γρήγορο γκολ στο 10ο λεπτό. Συγκεκριμένα ο Οζντόεφ σε μια σέντρα σουτ είδε τη μπάλα να παίρνει περίεργη τροχία και να καταλήγει στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων!

Ο ΟΦΗ κατάφερε να ισοφαρίσει άμεσα, όταν στο 13΄μετά από ωραίο γύρισμα του Μπόρχα Γκονζάλεθ ο Κρίσμανιτς ο οποίος είχε ξεχαστεί από την άμυνα του ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο στην αρχή της φάσης υπήρχε οφσάιντ, με αποτέλεσμα το γκολ των Κρητικών να μην μετρήσει ποτέ.

Αυτή η εξέλιξη έφερε απογοήτευση στους γηπεδούχους, οι οποίοι όχι μόνο δεν είδαν το γκολ τους να μην μετρά, αλλά δέχτηκαν και δεύτερο! Συγκεκριμένα στο 24΄μετά από κλέψιμο στον χώρο του κέντρου από τον σκόρερ Οζντόεφ, ο Ρώσος έπαιξε κάθετα στον Πέλκα ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα των φιλοξενούμενων και με ήρεμο πλασέ έκανε το 2-0.

Σταδιακά ο ΠΑΟΚ έριξε τον ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 2-0. Στην επανάληψη, ο Μίλαν Ράσταβατς θέλησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, βάζοντας στην θέση του Θεοδοσουλάκη τον Σαλσέδο.

Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έλεγχε πλήρως τον ρυθμό στο παιχνίδι και φάνηκε να μην ανησυχεί. Μάλιστα η ομάδα του Λουτσέσκου έφτασε κοντά στο 3-0 όταν στο 64΄ το σουτ του Μιχαηλίδη βρήκε στο χέρι του Νους, με τον Ευαγγέλου να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς, με τον Χριστογεώργο ωστόσο να αποκρούει το πλασέ του Σέρβου.

Κάτι που φαίνεται πως αφύπνισε τους παίκτες του ΟΦΗ, καθώς στο 75΄ ο Τιάγκο Νους με γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για να μειώσει το σκορ σε 2-1. Κάπου εκεί οι Κρητικοί πήραν μέτρα στο γήπεδο και θέλησαν να επωφεληθούν το μομέντουμ τους, ωστόσο ο Μπόρχα Γκονζάλεθ σε δυο περιπτώσεις (77΄και 80΄) δεν μπόρεσε να σκοράρει.

