ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Πήραν το τρίποντο οι Θεσσαλονικείς

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).
Με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα και έφτασε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή
Οι Κρητικοί πίεσαν στο τέλος ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν
Εκτέλεσε ο Μπόρχα, κεφαλιά του Ρακόνιατς μπλοκάρει ο Παβλένκα
Τελευταία φάση στο παιχνίδι
Προσπαθούν να ρήξουν τον ρυθμό οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Με τρια χαφ παίζουν οι φιλοξενούμενοι
Έχει περάσει εκτός αγώνα οΤάισον, με τον Καμαρά να παίρνει τη θέση του
Ο Σενγκέλια έκανε το σουτ η μπάλα κόντραρε, στη συνέχεια το σουτ από τον Μπόρχα κατέληξε σε κόρνερ
Μετά από φάση διαρκείας ο Μπόρχα σούταρε με σουτ στα όρια της περιοχής με την μπάλα να περναέι άουτ
Μετά από εξαιρετικό γύρισμα του Νέιρα, ο Αργεντινός εξτρέμ με γυριστό σουτ σκόραρε για το 1-2 του ΟΦΗ
Έξω οι Γιακουμάκης και Πέλκας, μέσα οι Τσάλοβ και Ιβανούσετς
Παραμένει το 0-2 στον αγώνα
Ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε καλή εκτέλεση, με τον Χριστογεώργο να του λέει όχι
Ο Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα
Στο 64΄ ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στο απλωμένο χέρι του Νους καο ο Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα
Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει τη μπάλα στον ΟΦΗ με τους γηπεδούχους ωστόσο να μην μπορούν να απειλήσουν
Ο Χριστογεώργος βγήκε από την μεγάλη περιοχή γκρέμισε τον Γιακουμάκη, με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να αποβάλεται
Προσπαθεί ο ΟΦΗ να επιτεθεί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ελέγχει πλήρως τον ρυθμό
Ο ΠΑΟΚ μετά το υπέρ του 2-0 κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο
Σηκώθε ο παίκτης του ΟΦΗ ο οποίος θα πάρει και κίτρινη για το μαρκάρισμά του
Κλέψιμο του Οζντόεφ στο κέντρο, ο Πέλκας πήρε τη μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ
Ο Πέλκας θα σκοράρει
Πιέζει ο ΟΦΗ για το 1-1
Σέντρα σουτ από τον Οζντόεφ, πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0
Μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το πλασέ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία
Σέντρα
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Γιακουμάκης
