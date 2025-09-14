Αθλητικά

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Πήραν το τρίποντο οι Θεσσαλονικείς

Στιγμή από το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Super League
3η αγωνιστική
1 - 2
2o ημίχρονο
Στιγμή από το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).

23:30 | 14.09.2025
23:30 | 14.09.2025

Με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα και έφτασε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή 

23:29 | 14.09.2025

Οι Κρητικοί πίεσαν στο τέλος ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν 

23:29 | 14.09.2025
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-2
23:29 | 14.09.2025
Τέλος στο παιχνίδι
23:28 | 14.09.2025

Εκτέλεσε ο Μπόρχα, κεφαλιά του Ρακόνιατς μπλοκάρει ο Παβλένκα

23:27 | 14.09.2025
90+6΄

Τελευταία φάση στο παιχνίδι 

23:26 | 14.09.2025

Προσπαθούν να ρήξουν τον ρυθμό οι παίκτες του ΠΑΟΚ

23:26 | 14.09.2025

Με τρια χαφ παίζουν οι φιλοξενούμενοι

23:23 | 14.09.2025

Έχει περάσει εκτός αγώνα οΤάισον, με τον Καμαρά να παίρνει τη θέση του

 
23:22 | 14.09.2025
Έξι θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:13 | 14.09.2025
80΄
Νέα ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Σενγκέλια έκανε το σουτ η μπάλα κόντραρε, στη συνέχεια το σουτ από τον Μπόρχα κατέληξε σε κόρνερ

23:08 | 14.09.2025
77΄
Ευκαιρία για τον ΟΦΗ να κάνει το 2-2

Μετά από φάση διαρκείας ο Μπόρχα σούταρε με σουτ στα όρια της περιοχής με την μπάλα να περναέι άουτ

23:08 | 14.09.2025
74΄
Τρομερό γκολ του Νους

Μετά από εξαιρετικό γύρισμα του Νέιρα, ο Αργεντινός εξτρέμ με γυριστό σουτ σκόραρε για το 1-2 του ΟΦΗ

22:59 | 14.09.2025
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Έξω οι Γιακουμάκης και Πέλκας, μέσα οι Τσάλοβ και Ιβανούσετς

22:59 | 14.09.2025

Παραμένει το 0-2 στον αγώνα

22:59 | 14.09.2025

Ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε καλή εκτέλεση, με τον Χριστογεώργο να του λέει όχι

22:58 | 14.09.2025
Αποκρούει ο Χριστογεώργος!
22:58 | 14.09.2025

Ο Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα

22:57 | 14.09.2025

Στο 64΄ ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στο απλωμένο χέρι του Νους καο ο Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα

22:57 | 14.09.2025
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ
22:54 | 14.09.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει τη μπάλα στον ΟΦΗ με τους γηπεδούχους ωστόσο να μην μπορούν να απειλήσουν

22:43 | 14.09.2025
Έχει πέσει ο ρυθμός στην επανάληψη
22:42 | 14.09.2025
Υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
22:41 | 14.09.2025
Δεν θα αποβληθεί τελικά ο Έλληνας τερματοφύλακας!
22:40 | 14.09.2025

Ο Χριστογεώργος βγήκε από την μεγάλη περιοχή γκρέμισε τον Γιακουμάκη, με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να αποβάλεται

22:39 | 14.09.2025
48΄
Κόκκινη κάρτα για τον ΟΦΗ
22:39 | 14.09.2025
Ο Θεοδοσουλάκης πέρασε εκτός και τη θέση του πήρε ο Σαλσέδο για τον ΟΦΗ
22:38 | 14.09.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
22:20 | 14.09.2025
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-2
22:15 | 14.09.2025
Ημίχρονο στην Λεωφόρο
22:13 | 14.09.2025
5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις
22:12 | 14.09.2025

Προσπαθεί ο ΟΦΗ να επιτεθεί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ελέγχει πλήρως τον ρυθμό 

22:09 | 14.09.2025
41΄
Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα για δυνατό μαρκάρισμα
22:08 | 14.09.2025

Ο ΠΑΟΚ μετά το υπέρ του 2-0 κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο

22:01 | 14.09.2025
39'
Μακρινό σουτ από τον Πέλακ, έξω η μπάλα
22:01 | 14.09.2025

Σηκώθε ο παίκτης του ΟΦΗ ο οποίος θα πάρει και κίτρινη για το μαρκάρισμά του

21:55 | 14.09.2025

Σκληρό τάκλιν του Καραχάλιου στον Μπάμπα, στη συνέχεια ο Αφρικανός βρίσκει τον Έλληνα μέσο στο φρύδι και θα βρεθεί στο έδαφος

 
21:54 | 14.09.2025

Κλέψιμο του Οζντόεφ στο κέντρο, ο Πέλκας πήρε τη μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ

21:53 | 14.09.2025

Ο Πέλκας θα σκοράρει

21:52 | 14.09.2025
24'
2-0 ο ΠΑΟΚ!
21:52 | 14.09.2025

Πιέζει ο ΟΦΗ για το 1-1

21:52 | 14.09.2025
22΄
Ωραίο σουτ από τον Νούς, έξω η μπάλα
21:45 | 14.09.2025
Υπάρχει οφσάιντ στην αρχή της φάσης
21:45 | 14.09.2025
Δεν θα μετρήσει το γκολ!
21:43 | 14.09.2025
12΄
Ο Κρίζμανιτς στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα
21:41 | 14.09.2025
Iσοφαρίζει ο ΟΦΗ!
21:40 | 14.09.2025

Σέντρα σουτ από τον Οζντόεφ, πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0

21:40 | 14.09.2025
10'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
21:33 | 14.09.2025
21:30 | 14.09.2025
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ

Μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το πλασέ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία

21:29 | 14.09.2025

Σέντρα

21:29 | 14.09.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

21:29 | 14.09.2025
ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Γιακουμάκης

21:28 | 14.09.2025
ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Μπόρχα Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κριζμάνιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους, Σενγκέλια και Θεοδοσουλάκης

 
21:23 | 14.09.2025
Mαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
21:18 | 14.09.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
