ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Σήμερα η επιθεώρηση στο Παγκρήτιο και η απόφαση για ενδεχόμενη μεταφορά του ματς στο ΟΑΚΑ

Το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League ψάχνει έδρα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί την Κυριακή (14.09.2025, 21:30) τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League, με την έδρα του αγώνα -όμως- να βρίσκεται στον “αέρα”.

Από τις 10 Ιουλίου, ο ΟΦΗ δίνει μάχη με το χρόνο για να φέρει σε αγωνιστική ετοιμότητα το Παγκρήτιο. Θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ – ΠΑΟΚ είναι το πρώτο εντός έδρας ματς των Κρητικών στη φετινή Super League.

Στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε, η Super League όρισε ως έδρα το γήπεδο του Ηρακλείου, ωστόσο θα πρέπει να παρθεί η τελική απόφαση. Σήμερα (08.09.2025) οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής θα κάνουν επιθεώρηση στο στάδιο ώστε να δουν πώς έχουν πάει οι εργασίες.

Ο υπεύθυνος συντήρησης των γηπέδων της Super League θα δει τον αγωνιστικό χώρο και θα βγάλει το πόρισμά του. Εφόσον ανάψει το “πράσινο φως”, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά στο Παγκρήτιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας αναμένεται να μετακινηθεί στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί στο αυριανό ΔΣ της διοργανώτριας αρχής.

Υπενθυμίζεται πως ανεξαρτήτως του γηπέδου που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, θα είναι κεκλεισμένων των θυρών καθώς ο ΟΦΗ κουβαλάει τιμωρία έδρας από τη ΔΕΑΒ από την περασμένη σεζόν.

Αθλητικά
