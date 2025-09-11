ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Στη «Λεωφόρο» θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League

Η Super League με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι η αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (14/09/25, 21:30, Newsit.gr).

Εξαιτίας της ανετοιμότητας του Παγκρήτιου σταδίου, το παιχνιδι για την 3η αγωνιστική της Super League, ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης», αντί για το ΟΑΚΑ που θα γινόταν αρχικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο “ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” (αντί για Ο.Α.Κ.Α.)».