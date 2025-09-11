Αθλητικά

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Στη «Λεωφόρο» θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League

Στην Αθήνα το παιχνίδι ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»
Το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Super League με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι η αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (14/09/25, 21:30, Newsit.gr).

Εξαιτίας της ανετοιμότητας του Παγκρήτιου σταδίου, το παιχνιδι για την 3η αγωνιστική της Super League, ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης», αντί για το ΟΑΚΑ που θα γινόταν αρχικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο “ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” (αντί για Ο.Α.Κ.Α.)».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo