ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου έδωσε το «διπλό» στην ομάδα της Μαγνησίας, που «αγγίζει» την τετράδα της Super League

Έβγαλε αντίδραση ο Βόλος στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε του ΟΦΗ με γκολ του Λάμπρου (0-1), επέστρεψε στις νίκες, μια αγωνιστική μετά την ήττα της από τον Λεβαδειακό και έπιασε τους Βοιωτούς (21 βαθμούς) -που έχουν ματς λιγότερο- στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Στους 9 βαθμούς παρέμειναν οι Κρητικοί.

Η αναμέτρηση είχε ένα “δυνατό” πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να έχουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι τους. Ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 10′. Οι παίκτες των Κρητικών άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Ανδρούτσος έκανε το πλασέ στην κίνηση, αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε. Ο Βόλος είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο 45λεπτο, πλησίασε αρκετές φορές την αντίπαλη εστία από το 20′ και μετά και στο 30′ είχε την κορυφαία του στιγμή για να σκοράρει. Από εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, ο Λίλο βρήκε λίγο την μπάλα και αυτή κατέληξε στο αριστερό του δοκάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Βόλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 49′ ο Λάμπρου βρέθηκε απέναντι από τον Λίλο, μετά τη μεταβίβαση του Μαρτίνες και κατάφερε να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ (0-1).

Ένα λεπτό μετά το γκολ, η ομάδα του Φεράντο αρχικά κέρδισε πέναλτι. Από σέντρα του Τζόκα, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ανδρούτσου. Η φάση ελέγχθηκε από τον VAR και ο διαιτητής Ζαμπαλάς, μετά από έλεγχο που έκανε, ανακάλεσε την υπόδειξή του.

Ο ΟΦΗ φάνηκε ξανά στο παιχνίδι στο 65΄, με τον Θεοδοσουλάκη να παίρνει την μπάλα στην περιοχή από γύρισμα του Νους αλλά να καθυστερεί στην εκτέλεση και να τον ανακόπτει ο Κάργας την ύστατη στιγμή, στην τελευταία μεγάλη φάση της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο -Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Ανδρούτσος (81’ Ρακονιάτς), Καραχάλιος, Σαλσέδο – Σενγκέλια (59’ Νους), Φούντας, Θεοδοσουλάκης (71’ Αποστολάκης)

Στον πάγκο: Χριστογεώργος, Κατσικάς, Μαρινάκης, Κ. Κωστούλας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Λεούις, Φαϊτάκης, Καινουργιάκης

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Σόρια (32’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας – Μαρτίνες, Κόμπα (84’ Γρόσδης) – Πίντσι (71’ Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου (84’ Ασενχούν) – Μακνί (71’ Χάμουλιτς)

Στον πάγκο: Αντεμπάγιο, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Τσοκάνης