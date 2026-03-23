Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

“Φτωχό” είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (23.03.2026) μετά από ένα σαββατοκύριακο με… φουλ δράση.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Λεονέσα La Liga 2