Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

“Φτωχό” είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (23.03.2026) μετά από ένα σαββατοκύριακο με… φουλ δράση.
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Λεονέσα La Liga 2