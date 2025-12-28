Αθλητικά

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με Premier League και Copa Africa

Και δύο παιχνίδια της GBL στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Τότεναμ
Ο Φαν ντε Φεν της Τότεναμ/ REUTERS/Dylan Martinez

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχούν τα δύο παιχνίδια της Premier League, αλλά και τα δύο της GBL. Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον το Copa Africa που βρίσκεται στη φάση των ομίλων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις.

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας  GBL

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
139
116
105
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo