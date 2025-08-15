Οι αθλητικές μεταδόσεις του Δεκαπενταύγουστου με Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ και πρεμιέρα στη La Liga

Το Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ για την πρεμιέρα της Premier League και τα ματς για την πρώτη αγωνιστική στη La Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Φόλκερκ Premier Sports Cup

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Οβιέδο La Liga

23:30Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι