Οι Δημοκρατικοί απάντησαν με Μέσι στη συνάντηση του Ρονάλντο με τον Τραμπ

Το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ θέλοντας να δώσει συνέχεια στη συζήτηση μετά τη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε ένα video στα social media με τον Λιονέλ Μέσι.

Στο video φαίνεται ο Λιονέλ Μέσι σε ορισμένες από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, όπως γκολ με την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Αργεντινής, αλλά και η απονομή μίας από τις 8 χρυσές μπάλες που έχει κατακτήσει. Όλα αυτά ως απάντηση στη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στόχος των Δημοκρατών είναι η εκμετάλλευση της δημοτικότητας του Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ, καθώς αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, με στόχο να εξισορροπήσει την κατάσταση, μετά την προβολή της στενής σχέσης του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ από τους Ρεπουμπλικανούς.

EPIC! President Trump has posted video of him playing soccer with Cristiano RONALDO in the Oval Office



Haters will claim this never happened!



“Ronaldo is a GREAT GUY. Loved meeting him at the White House. Really smart, and cool!!!” pic.twitter.com/C6jYQrgCnT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 20, 2025

Στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πορτογαλο ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε και το AI για να παίξει μπάλα δίπλα σε έναν εκ των θρύλων του αθλήματος.