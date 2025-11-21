Αθλητικά

Οι Δημοκρατικοί απάντησαν με Μέσι στη συνάντηση του Ρονάλντο με τον Τραμπ

Ανέβασαν video στο TikTok με τον Αργεντινό σταρ
Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι/ (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ θέλοντας να δώσει συνέχεια στη συζήτηση μετά τη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε ένα video στα social media με τον Λιονέλ Μέσι.

Στο video φαίνεται ο Λιονέλ Μέσι σε ορισμένες από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, όπως γκολ με την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Αργεντινής, αλλά και η απονομή μίας από τις 8 χρυσές μπάλες που έχει κατακτήσει. Όλα αυτά ως απάντηση στη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στόχος των Δημοκρατών είναι η εκμετάλλευση της δημοτικότητας του Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ, καθώς αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, με στόχο να εξισορροπήσει την κατάσταση, μετά την προβολή της στενής σχέσης του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ από τους Ρεπουμπλικανούς.

 

Στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πορτογαλο ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε και το AI για να παίξει μπάλα δίπλα σε έναν εκ των θρύλων του αθλήματος.

