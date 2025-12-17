Αθλητικά

Οι επιλογές των Μπακασέτα και Γιοβάνοβιτς για το βραβείο «The Best» της FIFA

Ο προπονητής και ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ψήφισαν για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς
Μπακασέτας
Ο Μπακασέτας με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Τάσος Μπακασέτας κλήθηκαν να ψηφίσουν για το βραβείο «The Best» της FIFA και η ισπανική «AS» δημοσιοποίησε τις επιλογές των εκπροσώπων της Ελλάδας.

Ο Τάσος Μπακασέτας στήριξε το νικητή του βραβείου Ουσμάν Ντεμπελέ και συμπλήρωσε την τριάδα του με τους Λαμίν Γιαμάλ και Βιτίνια, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται πως δεν έχει σε εκτίμηση τον εξτρέμ της Παρί, αφού δεν τον επέλεξε σε καμία από τις τρεις ψήφους που είχε.

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τον Λαμίν Γιαμάλ για κορυφαίο παίκτη του 2025. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν στη δεύτερη θέση, ενώ την τριάδα των ψήφων του έκλεισε ο Χάρι Κέιν.

Μόνο στον Γιαμάλ συμφώνησαν οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας.

Αθλητικά
