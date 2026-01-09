Οι Φορτούνης και Μασούρας σκόραραν στη νίκη της Αλ Καλίτζ με 4-0 κόντρα στην Ντάμακ

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη έκανε άνετη νίκη ενάντια στην Ντάμακ με 4-0 με τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα να πετυχαίνουν τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας.

Ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από κοντινή απόσταση, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Ρεμπότσο και έφτασε τα 5 γκολ σε 14 συμμετοχές.

Στο 44΄ο Μασούρας πέτυχε το έβδομο τέρμα του με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ και έκανε το 2-0 στην αναμέτρηση, ενώ είχε και την ασίστ στο τέταρτο γκολ της ομάδας του που πέτυχε ο Αλ Σουλτάν στο 84′.

Ο Κουρμπέλης έκανε την τελική πάσα στον Κινγκ που πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του Δώνη.

Στην 9η θέση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας είναι η Αλ Καλίτζ με 18 βαθμούς.