Φοβερό video με τη μητέρα και τον πατέρα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγούδησαν για τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 84-71 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και οι γονείς του κέρδισαν τα “φώτα” μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Έχοντας γίνει ήδη viral στα social media για το… τραγούδι τους μετά από κάθε νίκη του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά είχαν την ευκαιρία να το κάνουν και μέσα στο Telekom Center, αφού βρίσκονται στην Ελλάδα και παρακολούθησαν από κοντά τον Ρισόν Χολμς στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η χαρά τους ήταν έτσι… διπλή, αφού ο γιος του πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του “τριφυλλιού” και δεν χάλασαν το χατίρι σε κανέναν, με το “Νικήσαμε, νικήσαμε, Παναθηναϊκέ νικήσαμε”.

@pao_bc Holmes family has a message for you #PAOFans ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #paobc #panathinaikos ♬ original sound – Panathinaikos BC

Αυτή τη φορά, η παρουσία τους στο Telekom Center έφερε γούρι στον Παναθηναϊκό.

