Οι ξένοι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά

Μία οικογένεια το τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχουν χημεία και εκτός παρκέ, με τους ξένους του τριφυλλιού να είναι “αυτοκόλλητοι” τόσο στις προπονήσεις όσο και στην καθημερινή ζωή.

Επτά ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού πέρασαν μαζί την αλλαγή του χρόνου, έχοντας, φυσικά, μαζί και τις συντρόφους τους.

Οι Γκραντ, Χουάντσο, Λεσόρ, Ναν, Οσμάν, Φαρίντ και Σορτς υποδέχτηκαν παρέα το 2026 και έβγαλαν μια φωτογραφία για να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους την όμορφη ατμόσφαιρα.

Σήμερα (1/1/2026) επιστρέφουν στις προπονήσεις καθώς την Παρασκευή (2/1) αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο Telekom Center για την Euroleague.

