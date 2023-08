Το σήριαλ για τη μετεγγραφή του Ντέμιαν Λίλαρντ συνεχίζεται στο NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ να ετοιμάζουν νέα πρόταση για την απόκτησή του από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Ο ίδιος ο Λίλαρντ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να πάει στους Χιτ, αλλά οι Μπλέιζερς περιμένουν να ικανοποιηθούν πλήρως, πριν πουν το “ναι” για τη μετεγγραφή. Η ομάδα του Μαϊάμι έχει έτσι στα… σκαριά ένα νέο “πακέτο”, το οποίο και περιλαμβάνει 3-4 draft picks πρώτου γύρου, κάποια pick swaps και 1-2 draft picks δευτέρου γύρου, ενώ θα παραχωρήσουν σε τρίτη ομάδα τον Τάιλερ Χίρο.

Οι Μπλέιζερς φαίνεται ότι δεν επιθυμούν την απόκτηση του Χίρο και έτσι οι Χιτ θα ψάξουν έναν τρίτο ενδιαφερόμενο για να συμπεριλάβουν στην ανταλλαγή.

On @TheRally, the latest surrounding Damian Lillard and the potential offer the Miami Heat have been preparing with 3-to-4 first-round picks: pic.twitter.com/GjyaYOOEbF