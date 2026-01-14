Οι μεγάλες μάχες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ να κυριαρχεί – Που θα δείτε τις αναμετρήσεις

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη στο δεύτερο σπουδαίο παιχνίδι της φάσης των «8».
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην OPAP Arena και ο Λεβαδειακός την Κηφισιά στη Βοιωτία.
Το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ διασταυρώνεται με αυτό του Παναθηναϊκού με τον Άρη, ενώ το ΑΕΚ – ΟΦΗ πέφτει πάνω στο Λεβαδειακός – Κηφισιά στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά 15:00 (Cosmote Sport 1)
ΑΕΚ – ΟΦΗ 17:00 (Newsit.gr, Cosmote Sport 3)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 18:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 2)
Παναθηναϊκός – Άρης 20:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 1)