Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δεν υπολογίζεται τελικά από τους Μιλγουόκι Μπακς και ζήτησαν να τον αφήσουν ελεύθερο, λίγες ώρες μετά την απόκτησή του με ανταλλαγή από τους Φοίνιξ Σανς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραχώρησαν τους Αμίρ Κόφι και Κόουλ Άντονι στους Φοίνιξ Σανς για τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αλλά δεν θα κρατήσουν τελικά κανέναν από τους δύο στο ρόστερ τους.

Ο Νικ Ρίτσαρντς έγινε εκ νέου ανταλλαγή με τον Ουσμάν Ντιένγκ, ενώ ο περσινός MVP των τελικών της Euroleague με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε θα μείνει ελεύθερος και ήδη αρκετές ομάδες της Ευρώπης, παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν κατάφερε ουσιαστικά να πάρει την ευκαιρία του στο NBA, αφού έπαιξε ελάχιστα και στους “Ήλιους”, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανή η επιστροφή του στη Euroleague.