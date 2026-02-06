Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις

Αρκετές ομάδες της Euroleague παρακολουθούν την περίπτωση του MVP των περσινών τελικών της Euroleague
Ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δεν υπολογίζεται τελικά από τους Μιλγουόκι Μπακς και ζήτησαν να τον αφήσουν ελεύθερο, λίγες ώρες μετά την απόκτησή του με ανταλλαγή από τους Φοίνιξ Σανς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραχώρησαν τους Αμίρ Κόφι και Κόουλ Άντονι στους Φοίνιξ Σανς για τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αλλά δεν θα κρατήσουν τελικά κανέναν από τους δύο στο ρόστερ τους.

Ο Νικ Ρίτσαρντς έγινε εκ νέου ανταλλαγή με τον Ουσμάν Ντιένγκ, ενώ ο περσινός MVP των τελικών της Euroleague με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε θα μείνει ελεύθερος και ήδη αρκετές ομάδες της Ευρώπης, παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν κατάφερε ουσιαστικά να πάρει την ευκαιρία του στο NBA, αφού έπαιξε ελάχιστα και στους “Ήλιους”, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανή η επιστροφή του στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
103
102
101
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo