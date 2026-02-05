Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν με ανταλλαγή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν σε ανταλλαγή με τους Φοίνιξ Σανς και απέκτησαν το περσινό MVP της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος και “ακούστηκε” πρόσφατα και για τον Παναθηναϊκό.

Σε μία ανταλλαγή που περιελάμβανε τέσσερις παίκτες, οι Μιλγουόκι Μπακς παραχώρησαν στους Φοίνιξ Σανς τους Αμίρ Κόφι και Κόουλ Άντονι, παίρνοντας με τη σειρά τους τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Νικ Ρίτσαρντς.

Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής στους “Ήλιους”, αλλά στην ομάδα του Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να έχει ρόλο, καθώς στη θέση “3” υπάρχει ουσιαστικά πια, μόνο ο Έι Τζέι Γκριν.