Σε μία ακόμη σημαντική κίνηση προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αφού μετά τη “βόμβα” με τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ενίσχυσαν και τον πάγκο τους, με έναν από τους κορυφαίους ελεύθερους παίκτες του NBA, τον Καμ Πέιν.

Στα 30 του χρόνια, ο Πέιν αποχώρησε μετά από μία “γεμάτη” τριετία στους Φοίνιξ Σανς, με τους οποίους αγωνίστηκε και στους τελικούς του NBA κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς η πρώην -πια- ομάδα του δεν μπορούσε να καλύψει το συμβόλαιό του για μία πιθανή ανανέωση, μετά τις ανταλλαγές για Ντουράντ και Μπιλ.

Ως εκ τούτου, ήταν από τους πιο ελκυστικούς ελεύθερους παίκτες στο NBA και τα “ελάφια” του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό αναπληρωματικό για τη θέση του πλέι μέικερ.

Free agent guard Cam Payne has agreed on a one-year deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/va0ErtdVve